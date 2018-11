A Polícia Judiciária esteve nos últimos dias nas oficinas do metro, na Pontinha, a recolher elementos e efectuar perícias, por suspeitas de sabotagem nas carruagens, noticia a Sábado. Linha Verde foi interrompida três vezes esta semana por avarias.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar suspeitas de sabotagem nas carruagens do Metro de Lisboa. Esta quinta e sexta-feira, inspectores da Unidade Nacional de Contraterrorismo estiveram nas oficinas do metro, na Pontinha, Lisboa, a recolher elementos e a realizar perícias às carruagens que têm causado problemas na circulação.A investigação, segundo apurou a Sábado , ainda está numa fase preliminar, não tendo sido possível apurar, se houve alguma participação da administração do Metro de Lisboa ou dos sindicatos à Judiciária, que levou a estas investigações.