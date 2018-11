Plano da EDP para Portugal passa por “reduzir exposição” em áreas de menor escala

A venda das centrais mini-hídricas em Portugal, anunciada esta sexta-feira, faz parte do plano de optimização do portefólio da EDP. "Estamos a tentar reduzir a nossa exposição em actividades que não têm escala" e, ao mesmo tempo, "obter mais dinheiro para investir onde podemos fazer a diferença", explicou António Mexia, presidente executivo da EDP, durante a conferência telefónica com analistas no âmbito dos resultados dos primeiros nove meses do ano.





O gestor relembrou ainda que já em Julho tinham vendido também a Bioeléctrica por 55 milhões de euros à Altri. E em 2017 também alienaram a Portgás. O foco do grupo tem passado pelas renováveis.





Na conferência telefónica com analistas, António Mexia aproveitou também para deixar alguns recados ao Governo. Além de ter sublinhado que o "peso de Portugal caiu de 19% para 6%" nos lucros da eléctrica "acompanhando o impacto de medidas regulatórias", espera que o Governo português acompanhe as medidas tomadas na vizinha Espanha e acabe com o clawback - mecanismo de equilíbrio fiscal criado em 2013 para travar ganhos dos produtores portugueses no mercado ibérico de electricidade, obrigando as eléctricas a devolver ao sistema uma parte dos ganhos que resultassem desses desequilíbrios regulatórios em relação a Espanha.