Plano de reestruturação leva Deutsche Bank a subir mais de 5%

As ações do banco alemão estão a subir depois do anúncio de que vai implementar um plano de reestruturação.

Os títulos do Deutsche Bank estão a reagir em alta esta segunda-feira, 8 de julho, ao plano de reestruturação que implica abandonar a negociação de ações e despedir 18 mil pessoas.



As ações do banco alemão chegaram a subir 5% neste arranque da sessão, negociando agora com uma subida de 2,32% para os 7,32 euros. Se mantiver a valorização, o banco poderá fechar a sessão em máximos de maio. Apesar disso, as ações continuam em níveis historicamente baixos.

Foi este domingo que o conselho de administração do Deutsche Bank aprovou um extenso plano de reestruturação. Ao todo, a redução da estrutura custará 7,4 mil milhões de euros ao banco alemão.



O plano passa por abandonar o negócio da negociação de ações - área que rendeu 1,96 mil milhões de euros em receitas em 2018 - e despedir 18 mil pessoas. A banca de investimento será também reduzida, focando-se a atividade nos clientes empresariais alemães, fusões e aquisições, banca privada e gestão de ativos.





Esta é a resposta da gestão do banco alemão aos problemas de rentabilidade que tem enfretado. Isto depois de a potencial fusão com o Commerzbank, que ganhou força no início deste ano, ter falhado.



No segundo trimestre deste ano, o banco deverá apresentar um prejuízo de 2,8 mil milhões de euros, o que já reflete os custos com a reestruturação. Caso não fosse esse efeito temporário, o Deutsche Bank registaria um lucro de 120 milhões de euros.



Ontem, o banco afastou o cenário de aumento de capital, mas alertou que não vai pagar dividendos pelos exercícios de 2019 e 2020.