A plataforma online que permite aos consumidores cancelar os contratos de telecomunicações deverá ficar operacional no primeiro trimestre do próximo ano, indicou o Ministério da Economia ao jornal Público. Operadoras põem em causa algumas questões técnicas da proposta do Governo.

A nova plataforma consta da proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentada pelo Governo a 16 de dezembro, onde é referido que " será disponibilizada publicamente uma nova plataforma online que permitirá reforçar a proteção e confiança dos consumidores: a plataforma única de resolução de contratos que permitirá comunicar a resolução de contratos de comunicações eletrónicas num único ponto ".



A plataforma, financiada com fundos do Portugal 2020, está ainda em fase de desenvolvimento e de análise para dar resposta a algumas questões técnicas. Os consumidores poderão cessar os contratos independentemente de estes terem ou não fidelização, adiantou ao Público fonte da tutela.



Entre as questões que as operadoras de telecomunicações veem como necessitando de clarificação estão a portabilidade e a responsabilidade pela segurança dos dados dos consumidores.

