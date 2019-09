Podence rende sete milhões de euros ao Sporting

O Sporting confirmou, em comunicado enviado à CMVM, que chegou a acordo com o Olympiacos, que irá pagar sete milhões de euros aos leões por Daniel Podence (na foto).

O clube português refere que "todas as partes renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador."





O avançado, de 23 anos, rescindiu contrato com os leões em 2018, na sequência do ataque à Academia, e os dois clubes estavam a discutir uma solução há alguns meses.

A situação arrastava-se há mais de um ano, desde que Podence decidiu invocar justa causa para denunciar o contrato com o Sporting, por ter sido vítima de agressões na invasão à Academia, a 15 de maio de 2018.

Num primeiro momento, o jogador até se mostrou disponível para regressar, mas as negociações com a já extinta Comissão de Gestão não evoluíram, e acabou por confirmar-se o seu ingresso no emblema helénico.