A Polónia vai mesmo avançar com um imposto sobre as receitas das retalhistas a partir de 1 de setembro, o que está a pressionar as cotadas do setor. A Jerónimo Martins está a deslizar mais de 3%.

O Governo polaco vai avançar com a aplicação de um imposto sobre as receitas geradas pelas retalhistas. O imposto deverá ser implementado a partir de 1 de setembro, de acordo com a informação disponível no site do Governo, citado pela Bloomberg.

A decisão da Polónia de avançar com este imposto surge depois de em maio o Tribunal de Justiça da União Europeia ter dito que a Comissão Europeia cometeu um erro ao considerar que um imposto polaco sobre o setor retalhista constituía um auxílio de Estado, abrindo assim a porta à aplicação do mesmo.

As ações da Jerónimo Martins, que está presente na Polónia através da Biedronka, estão a ceder 3,37% para 14,055 euros, os títulos da Dino Polska recuam 3,49% para 129,80 euros, e a Eurocash, liderada pelo português Luís Amaral, está a ceder 1,36% para 20,28 euros.

O imposto em causa entrou em vigor na Polónia a 1 de setembro de 2016 e só se aplicava de forma progressiva a empresas com um volume de negócios mensal superior a cerca de 4 milhões de euros (17 milhões de zlótis polacos). As taxas começavam em 0,8% para o escalão entre os cerca de 4 milhões de euros e os cerca de 40 milhões de euros mensais e de 1,4% para o escalão que ultrapassava este montante.

Em setembro de 2016 a Comissão ordenou às autoridades polacas que suspendessem imediatamente a aplicação da taxa "até que a Comissão adotasse uma decisão sobre a compatibilidade com o mercado interno". Em junho de 2017, Bruxelas considerou que o imposto constituía um auxílio de Estado. Uma decisão que o Tribunal veio contrariar em maio deste ano.



O mercado polaco tem um peso predominante na Jerónimo Martins. A dona dos supermercados Pingo Doce fechou o primeiro trimestre deste ano com receitas de 4,2 mil milhões de euros. Deste valor 2,9 mil milhões vieram da Polónia.