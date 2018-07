Porque é que os bancos estão a criar novas contas?

Depois dos pacotes das telecomunicações, nos últimos anos, os bancos conheceram as contas-pacote dos bancos. Nas últimas semanas, os bancos lançaram versões “light” destas contas, com custos mais baixos e menos serviços. Uma estratégia que revela que os bancos vão assentar toda a oferta neste tipo de contas. Raquel Godinho, editora de Mercados do Negócios, explica porque é que os bancos estão a criar novas contas.