Porque vai ser vendida a Cimpor Portugal?

A InterCement chegou a acordo com o grupo turco Oyak para vender a unidade de negócio da Cimpor em Portugal e Cabo Verde. A marca da cimenteira nacional irá, contudo, manter-se nas fábricas de Alhandra, Souselas e Loulé. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica as razões do negócio, que deverá gerar 700 milhões de euros.