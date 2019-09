Porsche lança desportivo Taycan com propulsão totalmente elétrica

A Porsche apresentou esta quarta-feira, 4 de setembro, ao público, em estreia mundial em simultâneo em três continentes, o seu primeiro automóvel desportivo totalmente elétrico: o Taycan. A nova berlina desportiva de quatro portas combina os típicos desempenhos Porsche e a conectividade com a versatilidade no dia-a-dia.

Os primeiros modelos da gama são o Taycan Turbo S e o Taycan Turbo. São os líderes da Porsche E-Performance e os mais potentes modelos de produção que o construtor de automóveis desportivos tem na sua gama de produtos. Versões menos potentes destes modelos de tração integral surgirão ainda este ano. A primeira derivação a ser adicionada será o Taycan Cross Turismo, no final do próximo ano.

A versão de topo do Taycan, Turbo S, gera até 761 cv de potência em ‘overboost’ em combinação com o Launch Control, e o Taycan Turbo chega até 680 cv. O Taycan Turbo S acelera dos zero aos 100 km/h em 2,8 segundos, enquanto o Taycan Turbo completa esta prova em 3,2 segundos. O Turbo S tem uma autonomia até 412 quilómetros e o Turbo uma autonomia até 450 quilómetros (de acordo com o ciclo WLTP em ambos os casos). A velocidade máxima de ambos os modelos de tração integral é de 260 km/h.

O Taycan é o primeiro veículo de produção com uma voltagem de 800 volts, contra os habituais 400 volts para automóveis elétricos. Vantagens: em apenas cinco minutos, a bateria pode ser recarregada através de corrente contínua (DC) a partir das estações de carregamento da rede de alta potência para uma autonomia até 100 quilómetros. O tempo para carregamento de cinco a 80% é de 22,5 minutos, em condições ideais de carregamento, e a potência máxima de carregamento (pico) é de 270 kW. A capacidade da Bateria Performance Plus é de 93,4 kWh.

O Taycan Turbo S e o Taycan Turbo têm dois motores elétricos síncronos permanentes, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. O motor elétrico, a transmissão e o inversor são combinados num compacto conjunto motriz.

A transmissão de duas velocidades instalada no eixo traseiro é uma inovação desenvolvida pela Porsche. A primeira velocidade oferece ao Taycan uma aceleração ainda maior a partir da posição estática, enquanto a segunda velocidade, com uma relação mais longa, assegura uma elevada eficiência e reservas de potência. Isto aplica-se também a altas velocidades.

O perfil dos diferentes modos de condução segue a mesma filosofia dos outros modelos Porsche. Estão disponíveis quatro modos: "Range", "Normal", "Sport" e "Sport Plus". Adicionalmente, os sistemas podem ser configurados em separado através do modo "Individual".

O Porsche Taycan Turbo S e o Porsche Taycan Turbo já estão disponíveis para encomenda e custam 192,661 euros e 158,221 euros, respetivamente.