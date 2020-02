Portagens do interior mais baratas a partir de julho

A partir de julho deste ano, as portagens de sete autoestradas do Interior vão ficar mais baratas para todos os veículos. O corte, que integra o terceiro pacote de medidas para valorizar o interior, será aprovado na quinta-feira, 27 de fevereiro, no Conselho de Ministros que será realizado em Bragança, conta o Jornal de Notícias.





Esta medida deverá custar mais de 100 milhões ao Estado e, segundo as simulações feitas pelo mesmo jornal, irá permitir poupanças de 55 euros por mês a quem viaja todos os dias entre o Porto e Vila Real.





As autoestradas que vão ver os preços das portagens reduzidos são, sobretudo, as antigas SCUT que tinham sido criadas para serem gratuitas. Em declarações ao Jornal de Notícias, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão, referiu que "o ideal seria que voltassem a ser gratuitas, mas o esforço financeiro é demasiado grande, pelo que temos que avançar com reduções de preço graduais".





Os descontos que resultam desta nova medida, que já teve luz verde das Finanças, vão depender do número de dias que os utilizadores viajam por mês. Nos primeiros seis dias, vão pagar o valor integral. Porém, entre o 7º e o 15º haverá um desconto de 20% e a partir do 16º o corte sobe para 40%. No final do mês, o valor médio de descontos rondará os 20%.