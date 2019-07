Porto compra metade do passe de Nakajima por 12 milhões

A SAD do Porto acordou uma cláusula de rescisão fixada no valor de 80 milhões de euros.

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar "ter chegado a acordo com o Al-Duhail para a aquisição dos direitos desportivos, e 50% dos direitos económicos, do atleta Shoya Nakajima pelo montante de 12 milhões de euros", refere o comunicado divulgado esta sexta-feira junto da CMVM.