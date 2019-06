FC Porto condenado a pagar 2,5 milhões ao Benfica no caso dos emails

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto condenou o FC Porto, esta sexta-feira, 7 de junho, a um pagamento de dois milhões de euros no caso dos emails do Benfica (2,5 milhões dado o acréscimo de juros).





No processo movido pela SAD do Benfica, que reclamava 17,7 milhões de indemnização, foram condenados a SAD 'azul e branca' e o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, ao pagamento de 523 mil euros por danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões por danos não emergentes, pela divulgação da correspondência. Já o presidente do clube, Pinto da Costa, os administradores dos 'dragões' Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o Porto Canal foram absolvidos.

Em causa no processo está a divulgação de correio eletrónico por Francisco J. Marques no programa televisivo Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018.

A sentença foi lida pelo juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, José António Rodrigues da Cunha, no Porto.

No processo, a SAD 'encarnada' corresponsabilizava por "danos de imagem" causados pela divulgação dos emails a homóloga do FC Porto, o presidente da SAD e do clube, Pinto da Costa, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, além da FCP Media, empresa detentora da estação televisiva Porto Canal.

O Benfica alegava que a divulgação dos emails lhe afetou a credibilidade, prejudicando os seus interesses comerciais e chegando a provocar a queda de cotação das ações da Sociedade Anónima Desportiva. Já o FC Porto defendeu ter-se limitado a divulgar informação de interesse público, alegando o correio eletrónico divulgado revelou práticas deturpadoras da verdade desportiva.





Segundo informações a que o Correio da Manhã teve acesso, o FC Porto foi obrigado a entregar todos os emails ao tribunal.



(Notícia atualizada às 11:19)