Porto contou 187 novos projetos imobiliários em áreas de reabilitação até junho

Só a área da Baixa do Porto contabilizou 50 novos projetos na primeira metade do ano.

Na primeira metade do ano, entraram em processo de licenciamento um total de 187 projetos imobiliários no conjunto das nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) do Porto, contabiliza a Confidencial Imobiliário.





A ARU da Baixa é o principal destino deste investimento, acolhendo 50 novos projetos em carteira. Esta área concentra em si quase um terço (27%) dos projetos imobiliários em licenciamento.