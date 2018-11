Porto de Lisboa bate recorde com mais de 100 mil passageiros de cruzeiro em Outubro

Em comunicado, o Porto de Lisboa avança que o anterior recorde de passageiros era de 96.261 e datava igualmente do mês de Outubro, mas de 2013.

Em relação a Outubro de 2017, o crescimento foi de 47%, sendo que o número de passageiros em trânsito subiu 48%, dos 60.520 para os 89.791.

Os passageiros em 'turnaround' (que fazem escala) foram mais de 43% comparativamente a Outubro do ano passado, subindo dos 13.381 para os 19.084.

De acordo com o Porto de Lisboa, o elevado fluxo do número de passageiros em 'turnaround' em outubro deste ano deve-se ao facto de se terem registados maiores operações de 'turnaround' e mais operações de 'interporting' (cruzeiros que embarcam ou desembarcam passageiros em vários portos ao longo do percurso que estão a fazer), que contribuíram com 8.546 passageiros embarcados/desembarcados do total de 19.084 contabilizados.

Ainda segundo o Porto de Lisboa, o aumento do número de escalas em 'interporting' contribuiu para uma maior oferta do turismo de cruzeiros a partir de Portugal e permitiu o movimento de 5.390 passageiros de cruzeiro de nacionalidade portuguesa durante o mês de Outubro.

Em termos acumulados, de Janeiro a Outubro de 2018, a actividade de cruzeiros no Porto de Lisboa registou 281 escalas e 486.588 passageiros, o que representa um crescimento de 1% em escalas e de 11% em número de passageiros face ao período homólogo de 2017.