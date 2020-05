Nos granéis sólidos, dois grandes destaques: a exportação de minérios, com mais 18 mil toneladas do que há um ano, e a importação de mais 9 mil toneladas de cinzas volantes.



Nos granéis líquidos, o maior contributo para a performance do porto minhoto no primeiro quadrimestre de 2020: foram exportadas mais 24 mil toneladas de asfalto, que se traduz num acréscimo homólogo de 28%.



"Se em 2019 Viana do Castelo registou um crescimento significativo (mais 16,5%), este ano, e com este primeiro balanço, prevemos manter a trajetória e continuar a dar resposta às indústrias da região", enfatiza a APDL, em comunicado.



As restantes tipologias de carga registaram comportamentos muito aproximados aos primeiros quatro meses de 2019, destacando-se uma ligeira redução na carga geral.



A APDL destaca, ainda, o crescimento de embarcações, com a infraestrutura portuária a registar um acréscimo de 14% de navios que escalaram o porto por motivos comerciais.

O aumento de 28% na movimentação de granéis líquidos e de 17% nos granéis sólidos foram determinantes para o forte crescimento do movimento de mercadorias que o Porto de Viana do Castelo está a registar em 2020.O porto minhoto processou mais 8,2% de cargas nos primeiros quatro meses deste ano, face ao mesmo período do ano passado, anunciou esta segunda-feira, 18 de maio, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).