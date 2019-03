Porto defronta Liverpool na Champions

EPA

O Futebol Clube do Porto vai defrontar o Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio que se realizou esta manhã em Nyon, na Suíça.

A primeira mão disputa-se em Anfield Road, a 9 ou 10 de abril, com a segunda a ser jogada no Estádio do Dragão, a 16 ou 18 de abril.

O Porto já auferiu prémios no valor de quase 80 milhões com a edição deste ano e caso supere o Liverpool encaixa mais 12 milhões. Se chegar à final embolsa 15 milhões e se a ganhar mais 4 milhões. Este ano a UEFA distribui pelos clubes participantes na Champions mais de 2 mil milhões de euros.

Na edição do ano passado o Porto foi eliminado nois oitavos de final da competição precisamente pelos ingleses que disputam atualmente a liderança da Premier League.

O sorteio ditou que a Juventus de Cristiano Ronaldo tem o Ajax pela frente, enquanto o único confronto entre equipas do mesmo país acontece no Tottenham-Manchester City.

Na edição deste ano da principal competição da UEFA, o sorteio para os quartos de final determina também o enquadramento dos duelos que vão acontecer nas meias finais, naturalmente condicionado aos resultados dos jogos hoje sorteados. Isto significa que o vencedor da eliminatória entre Porto e Liverpool disputará as meias finais com o Barcelona ou o Manchester United.