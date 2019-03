Porto desliza mais de 5,5% em bolsa após derrota no campeonato

As ações do Porto estão a perder mais de 5,5%, depois de a equipa principal de futebol ter perdido um jogo frente ao Benfica e, consequentemente, perdido a liderança do campeonato.

Correio da Manhã

As ações da SAD do Porto estão a descer 5,71% para 0,66 euros, depois de no fim de semana a equipa de futebol principal ter perdido frente ao Benfica, o que levou a que a equipa azul e branca descesse para segundo lugar no campeonato.

A liquidez é reduzida, tendo trocado de mãos apenas 140 títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é de 1.634 ações.

A equipa de futebol do Porto recebeu o Benfica no último sábado, tendo a equipa da Luz vencido por duas bolas a uma. Este resultado levou a que o Benfica ultrapassasse o Porto e ascendesse ao primeiro lugar da Liga nacional. Algo que está a animar as ações da SAD da Luz, que sobem 10% para máximos de 2014.

Já a SAD do Sporting ainda não registou a concretização de operações. Em cotadas como o Sporting e o Porto, que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30.

Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. Isto na primeira chamada após a sessão anterior, na segunda chamada o travão já é superior.

Também poderá não haver concretização de operações porque as ordens de compra não satisfazem as ordens de venda. No caso em particular é possível perceber no site da Euronext que houve sete ordens de compra e 16 de venda. Contudo os preços para as ordens de compra vão de 0,62 euros a 0,7 euros. Já nas ordens de venda variam entre 0,74 euros e os 1,20 euros.