Porto junta-se a Lisboa no top 100 de cidades mais visitadas do mundo

O Porto entrou este ano para a lista das 100 cidades mais visitadas do mundo, juntando-se a Lisboa como representante de Portugal no ranking elaborado pelo Euromonitor International.

O Porto entrou este ano para a lista das 100 cidades mais visitadas do mundo, juntando-se a Lisboa como representante de Portugal no ranking elaborado pelo Euromonitor International divulgado esta terça-feira.





Entre 2012 e 2017, o Porto subiu 42 lugares no "ranking" e Lisboa progrediu 11 posições.



O principal destino mundial é Hong Kong, com um total estimado de 29,8 milhões de visitantes. Seguem-se Banguecoque, na Tailândia, com 23,7 milhões, e Londres, com 20,7 milhões.



O Euromonitor International contabiliza como turistas internacionais as pessoas que visitam um país estrangeiro por um mínimo de 24 horas e por um período inferior a 12 meses e que pernoite no destino, independentemente da estadia ser paga ou não.

A Invicta estreia-se no top 100 no 96.º posto, enquanto a capital portuguesa ganha um lugar e ascende à 62.ª posição.O número de visitantes estimado pelo Euromonitor International para Lisboa em 2018 cifra-se em 3,79 milhões, uma subida de 7,6% face a 2017. Para o Porto, a projecção é de que o número de turistas atinja os 2,39 milhões, mais 7,1% do que no ano passado.