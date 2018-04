Porto mais perto do título deixa mais acesa luta pelo segundo lugar. Simule a classificação

A duas jornadas do fim do campeonato nacional, a jornada do fim-de-semana deixou o Porto mais perto do título e o Benfica praticamente afastado.

Paulo Calado

A jornada de fim-de-semana deixou o Porto mais perto do título de campeão e deixou acesa a luta pelo segundo lugar.A derrota do Benfica, na Luz, com o Tondela por 2-3 e a vitória do Porto na Madeira, como Martítimo, deixou praticamente afastado do penta o Benfica.Matematicamente ainda é possível, mas a dificuldade é grande. O Porto caminha a passos largos para o título.Benfica e Sporting deixam agora em aberto o segundo lugar, na jornada que antecede o derby Sporting-Benfica. Os dois clubes partem para a penúltima jornada da Liga com os mesmos pontos, pelo que o resultado entre eles poderá ditar quem vai à Champions, competição a que só terão acesso os dois primeiros da classificação.Mas o Sporting de Braga está à espreita. A três pontos do Sporting e do Benfica, Braga ainda olha para o terceiro lugar.Na jornada deste fim-de-semana o Porto ganhou por uma bola, com golo de Marega, ao Marítimo. O Benfica perdeu em casa com o Tondeloa e o Sporting foi ganhar ao Portimonense.Na próxima jornada, o Sporting recebe o Benfica, num jogo que se realiza no sábado, 5 de Maio, às 20h30. O Porto pode sagrar-se campeão já este domingo, 6 de Maio, às 20h15, no jogo em que defronta o Feirense.Com um final de campeonato ao rubro, simule as classificações finais.