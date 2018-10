Portuense Infraspeak recolhe investimento "multinacional" de 1,6 milhões

DR

A start-up tecnológica Infraspeak, fundada em 2015 por Felipe Ávila da Costa e Luís Martins, acaba de fechar uma nova ronda de investimento no valor de 1,6 milhões de euros, na qual participaram cinco entidades financiadoras oriundas de vários países, incluindo a portuguesa Caixa Capital.

Com sede no Porto e escritórios também nos EUA e no Brasil, a jovem empresa desenvolveu uma plataforma com capacidade para gerir cerca de sete milhões de tarefas de manutenção, que já é usada em seis países. Os hotéis Vila Galé, a Pinto & Cruz ou a Siemens integram a lista com mais de 120 clientes a quem prometem "operações mais eficientes, sem papel, com menos custos e menos stress".

Nesta ronda participaram a Firstminute Capital – um fundo britânico criado pela Atomico, a Tencent e vários fundadores de unicórnios europeus – a Innovation Nest (Polónia), que já tinha investido na portuguesa Prodsmart; a especialista em tecnologia para a indústria da construção Construtech Ventures, do Brasil; e ainda a americana 500 Startups e a Caixa Capital, que tinham sido os primeiros investidores e assim reforçaram as suas participações.

Sem revelar detalhes da facturação e garantindo apenas que "cresceu mais de 200% em 2017", a start-up nortenha sublinha numa nota à imprensa que pretende gastar este dinheiro, que soma aos 250 mil dólares arrecadados em anteriores rondas, para reforçar a equipa de engenharia no escritório português e para expandir nos próximos meses as operações para o Reino Unido, Espanha e França.

"Após três anos focados no desenvolvimento do produto, na aquisição de clientes de referência e na criação de uma equipa da qual nos orgulhamos, chegou a altura de ambicionar novos voos", aponta o co-fundador e CEO, Felipe Ávila da Costa, detalhando que foi "atrás dos parceiros certos para levar a Infraspeak para mais mercados internacionais" e mostrando-se "orgulhosos de ter alguns dos melhores investidores do mundo" a apoiar o projecto.

Parece-nos adequada e no tempo certo a visão de criar um marketplace e um sistema de registos de manutenção e gestão de infra-estruturas para hotéis, hospitais e outros edifícios não-residenciais. Lina Wenner, investidora da Firstminute Capital

Sublinhando o "grande potencial" de soluções digitais para indústrias que ainda estão na "idade do papel", um dos elementos da equipa de investidores da Firstminute Capital, Lina Wenner, acredita que esta plataforma portuguesa que gere a manutenção de 18 mil edifícios pode chegar à liderança do mercado europeu. "Parece-nos adequada e no tempo certo a visão de criar um ‘marketplace’ e um sistema de registos de manutenção e gestão de infra-estruturas para hotéis, hospitais e outros edifícios não-residenciais", acrescenta a ex-consultora do Boston Consulting Group.