Vítor Mota

s compras realizadas no estrangeiro com cartões bancários portugueses atingiram máximos históricos no Verão de 2018.

Note-se que o consumo dos não residentes, designadamente os turistas, não entra na rubrica de consumo privado, mas sim nas exportações.

Os turistas estrangeiros deixaram em Portugal 1,9 milhões de euros por hora no ano passado - o valor mais elevado de sempre -, o que corresponde a 45,5 milhões de euros por dia.Ao todo, a economia portuguesa "exportou" 16,6 mil milhões de euros em "viagens e turismo", segundo os dados publicados pelo Banco de Portugal esta quarta-feira, 20 de fevereiro. Comparado com 2011, o valor duplicou.Este novo recorde de receitas registadas pelo turismo em 2018 acontece num ano em que, apesar da forte desaceleração, o número de turistas estrangeiros a entrar no país continuou a aumentar e, por isso, atingiu um novo pico.Ao todo, Portugal recebeu 12,76 milhões de turistas estrangeiros em 2018, acima dos 12,71 milhões registados no ano transato. Contudo, o número de turistas estrangeiros que chegaram a território nacional cresceu 0,4%, uma subida tímida face à subida de 12% que se tinha registado em 2017 (face a 2016).Com este desempenho, o excedente da categoria de "viagens e turismo" passou a ser ainda maior. As "exportações" aumentaram 1.461 milhões de euros (para 16,6 mil milhões) ao passo que as "importações" (gastos dos portugueses no estrangeiro) subiram 411 milhões de euros (para 4,7 mil milhões). O excedente fixou-se nos 11.910 milhões de euros.No total, os residentes em Portugal deixaram 12,89 milhões de euros no estrangeiro, o que também é um recorde. Recorde-se que, segundo o Banco de Portugal, a