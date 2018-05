Portugal aumentou o consumo e produção de café nos últimos três anos

Nos últimos três anos o consumo e a produção de café em Portugal aumentou. Segundo o estudo sectores "Café" publicado pela Informa D&B, o mercado cresceu cerca de 3,1% em 2017, registando 500 milhões de euros.





"O valor do mercado de café tem alcançado nos últimos anos uma significativa retoma, após um período de estagnação que derivou da contracção do consumo privado durante os anos da crise económica", de acordo com o estudo.





As exportações de café situaram-se nos 66 milhões de euros, o que representa um crescimento de 1,5%, enquanto as importações colocaram-se nos 116 milhões de euros registando assim uma queda de 0,9%. Espanha é o principal destinatário das exportações portuguesas, assumindo 35% das mesmas.





Já a produção de café registou 450 milhões de euros, um crescimento de 3,9% em 2017, face a período homólgo do biénio 2015-2016.