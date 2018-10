Portugal com 200 novos hotéis desde 2015

A oferta do mercado hoteleiro continua a crescer a bom ritmo em Portugal, sendo que só no primeiro semestre deste ano entraram em processo de licenciamento 40 novos projectos de hotéis.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira pela Confidencial Imobiliário, tendo em conta os números do primeiro semestre deste ano, são já 204 os hotéis em pipeline contabilizados desde 2015.

O número de projectos em carteira aumentou 60% em 2017 para 80 unidades, após o crescimento de 47% registado em 2016 face aos 34 projectos registados em 2015.

O crescimento da oferta de hotéis está em linha com o aumento do turismo em Portugal, que beneficia sobretudo as duas maiores cidades do país. Dados da Organização Mundial de Turismo mostram que Portugal registou 17 mil milhões de dólares (cerca de 15 mil milhões de euros) de receitas no ano passado com o sector do turismo, conseguindo mesmo ultrapassar a Grécia e alcançando o quarto lugar entre os países do sul da Europa.

Segundo a Confidencial Imobiliário, "os projectos hoteleiros lançados já este ano situam-se em 23 concelhos, comprovando a tendência de diversificação geográfica da oferta observada nos últimos anos, já que esta concentração compara com os 18 municípios que acolhiam os hotéis contabilizados em 2015".

O Porto é a cidade mais activa na oferta de novos hotéis (11 no primeiro semestre), quando duplicando o número de novas unidades em Lisboa (cinco).

É em Gaia que está localizado o projecto hoteleiro de maior dimensão (mais de 15.000 m2), "com as restantes unidades contabilizadas a apresentarem todas áreas abaixo dos 10.000 m2 e a maioria (mais de 52%) a ter menos de 2.000 m2".