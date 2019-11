Portugal com maior queda da UE nas vendas a retalho

Em setembro, um mês em que o comércio a retalho registou subidas ligeiras na União Europeia, Portugal contrariou a tendência e registou mesmo o pior desempenho nas vendas, entre os parceiros europeus.





De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 6 de novembro, pelo Eurostat, as vendas a retalho na União Europeia aumentaram 0,2% em setembro, face ao mês anterior, enquanto na Zona Euro a subida foi de 0,1%. Portugal destacou-se pela maior queda, com as vendas a diminuírem 2,4% face a agosto, depois de dois meses consecutivos de aumentos em cadeia.