O mês de Maio foi de aumentos nas vendas a retalho, com Portugal a ser o país com o maior crescimento mensal de toda a União Europeia. Analisando a evolução homóloga, Portugal continua a comparar bem, ainda que de forma mais moderada.





As vendas a retalho aumentaram 2,3%, em Maio, na União Europeia, e 1,4%, na Zona Euro, quando analisadas as evoluções homólogas, revelou esta terça-feira, 3 de Julho, o Eurostat. Já em cadeia, as vendas a retalho estabilizaram na Zona Euro e aumentaram 0,3% na UE.Analisando a evolução em cadeia, ou seja, comparando com o mês anterior, Portugal registou mesmo o aumento de vendas mais pronunciado (4,7%) entre os 22 estados-membros que dispõem de dados.Já na comparação homóloga, Portugal surge em sétimo, com um aumento de 5,2%, tendo em considerção os membros da União Europeia. Já entre os membros da Zona Euro Portugal teve o terceiro maior aumento.