Portugal conquista mundial de hóquei 16 anos depois

Portugal sagrou-se este domingo campeão mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.