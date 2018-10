Portugal destoa da UE nas vendas de comerciais ligeiros em Setembro

As vendas de comerciais ligeiros na União Europeia (UE) recuaram 6% em Setembro face a igual mês do ano passado. Em Portugal, contudo, o número de veículos vendidos aumentou 4,5%, a quinta maior subida.

As vendas de comerciais ligeiros na União Europeia (UE) recuaram 6% em Setembro face a igual mês do ano passado, revelou esta quinta-feira a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). Portugal contrariou a tendência europeia e aumentou as vendas destes veículos em 4,5%.





Entre os principais mercados, a Alemanha registou uma subida de 2,7%, o Reino Unido apresentou uma quebra de 6,1% e a França apresentou um decréscimo de 2,6%.



Nos primeiros nove meses do ano, o total de comerciais ligeiros vendidos na UE ascende a 1.530.142, mais 3,5% do que em igual período de 2017. Em Portugal, entre Janeiro e Setembro foram vendidos 28.242 unidades, o que traduz um crescimento de 3,9%.



No que toca aos pesados de mercadorias, Portugal registou uma queda de 28,1% em Setembro, apenas atrás da descida de 63,6% observada na Grécia. Na UE as vendas caíram 0,4%.



Já nos pesados de passageiros, Portugal apresenta a maior subida (268%), com 70 unidades vendidas. No conjunto da União, as vendas recuaram 3,1%, para um total de 3.706 veículos.

No mês de Setembro, as vendas de veículos ligeiros de mercadorias entre os 27 Estados-membros (não existem dados para Malta) cifraram-se em 177.584 unidades, menos 11.281, ou 6%, do que em igual mês de 2017.As maiores quedas registaram-se na Suécia, onde as vendas caíram 45,4%, Roménia (-29,2%), Lituânia (-23,7%) e Itália (-20,5%). No extremo oposto, o número de veículos vendidos cresceu 16,9% na Eslovénia, 13,9% na Hungria, 8,1% na Polónia e 7,2% na Letónia.