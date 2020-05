Portugal deve aproveitar para repensar aeroporto de Lisboa e fazer em Alcochete

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, defende que Portugal devia aproveitar este momento de paragem para repensar algumas situações, nomeadamente a do aeroporto.

A paragem que a pandemia obrigou o turismo a fazer pode ser utilizada, na opinião de Jorge Rebelo de Almeida, para repensar alguns temas.





Já que os turistas agora não chegam, e a retoma ainda deve demorar, é a altura ideial "para repensar" o tema. Para o presidente da Vila Galé, a opção Alcochete é a que se deveria colocar em cima da mesa, até por ter, diz, menos problemas ambientais.



Além disso, com terrenos disponíveis, é aquela que garante mais possibilidades de crescimento a prazo. Pode começar-se por um terminal, e à medida que for sendo necessário a infraestrutura poderia ir crescendo.



Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, foi o entrevistado desta semana da Conversa Capital, programa da Antena 1 em parceria com o Negócios.

E um deles é a questão do aeroporto de Lisboa.