Portugal é bi-campeão como melhor destino do mundo

Este sábado, 1 de Dezembro, naquela que foi a primeira vez que Portugal acolheu a grande final dos World Travel Awards, considerados os "óscares do turismo mundial", o nosso país foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor destino turístico do mundo.

Numa cerimónia realizada no Pátio da Galé, em Lisboa, Portugal renovou o título, levando desta vez a melhor sobre 16 outros destinos. Estavam também nomeados para este prémio a África do Sul, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietname.

A World Travel Awards atribuiu um total de 16 prémios a Portugal, "um resultado histórico que compara com sete prémios no ano passado e quatro em 2016", enfatiza a Secretaria de Estado do Turismo, em comunicado.

"É um enorme orgulho receber novamente esta distinção. Sermos os campeões do mundo no Turismo pelo segundo ano consecutivo é sinal da capacidade de afirmação internacional de Portugal, graças ao trabalho de todos os portugueses. Portugal é, de facto, um destino imperdível. Este é, acima de tudo, um prémio para os portugueses", considera Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo.

Portugal também já tinha sido reeleito, em Junho passado, o melhor destino turístico europeu pelo segundo ano consecutivo, numa competição em que também estavam nomeados a Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.

"Nos últimos três anos, o reconhecimento internacional de Portugal tem aumentado de forma expressiva", nota a Secretaria de Estado do Turismo, destacando que, "desde 2015, o número de artigos internacionais sobre o destino Portugal aumentou 107%".