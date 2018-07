No prolongamento, João Filipe colocou a seleção lusa em vantagem, aos 104, Gianluca Scamacca voltou a empatar, aos 108, um minuto antes de Pedro Correia decidir o encontro.



Para chegar à final, Portugal, segundo do Grupo B, goleou a Ucrânia, por 5-0, com os golos a serem todos marcados nos primeiros 30 minutos, enquanto a Itália, que venceu a 'poule', bateu a França, por 2-0.



Portugal nunca tinha vencido o título de sub-19, mas já se sagrou campeão em 1961, 1994 e 1999, ainda no formato sub-18, e é o país com maior número de finais perdidas - oito, em 1971, 1988, 1990, 1992, 1997, 2003, 2014 e 2017 -, as três últimas já com o actual modelo competitivo.





Portugal venceu a Itália por 4-3 na final do campeonato europeu de futebol em sub-19. No final do tempo regulamentar o jogo estava empatado (2-2), sendo que os dois golos no prolongamento foram decisivos para a vitória.Pedro Correia, aos 109 minutos, sentenciou o encontro decisivo, no qual Portugal nunca esteve em desvantagem e chegou a estar a vencer por 2-0.João Filipe, aos 45+1, e Francisco Trincão, aos 72, deram vantagem à formação comandada por Hélio Sousa, que já tinha conquistado o título de sub-17 com esta geração, mas o suplente Moise Kean, aos 75 e 76, empatou o encontro.