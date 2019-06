Portugal e Espanha querem organizar mundial de futebol de 2030

As federações de de futebol de Portugal e Espanha dizem que os governos dos dois países estão a par do processo.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou no site oficial que vai iniciar com a Federação Espanhola "um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030".





Em comunicado publicado no seu site, a FPF diz que "Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas" com vista a avançar com esta candidatura conjunta.



"É ainda oportuno comunicar que os Governos dos dois países estão a par deste processo e serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos", acrescenta a mesma fonte.



Fonte da FPF disse à Lusa que o presidente do organismo, Fernando Gomes, fixou como uma "linha vermelha intransponível" o facto de que não será construído "nem um estádio" para o evento, devendo ser aproveitado todo o investimento do Euro2004.



Também a federação espanhola emitiu um comunicado com exatamente a mesma mensagem.