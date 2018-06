Portugal eliminado do Mundial pelo Uruguai

Portugal ainda chegou a empatar, com golo de Pepe, mas não foi suficiente para seguir em frente no Mundial de 2018. A selecção do Uruguai marcou dois golos e vai defrontar a França nos quartos de final da competição.





