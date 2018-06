Portugal em oitavo no "ranking" das apostas para ganhar o Mundial  

Terminada a primeira jornada da fase de grupos do Mundial, são poucas as alterações nas convicções dos apostadores sobre as selecções favoritas para ganhar a competição. No dia em que tem frente a Marrocos um desafio fundamental para se qualificar para a fase de grupos, Portugal ocupa o oitavo lugar no "ranking".

O empate frente a Espanha no primeiro jogo não abalou a confiança dos apostadores na selecção portuguesa, já que antes do arranque da competição Portugal também ocupava o oitavo lugar.

Algumas das casas de apostas online que operam em Portugal permitem apostar no vencedor da competição. Na bet.pt, uma aposta em Portugal campeão mundial rende 18 vezes o valor investido. A cota é igual na betclic e mas baixa na Estoril Sol Casinos.

Nas casas de apostas internacionais a posição de Portugal é a mesma, como se pode constatar no site oddschecker.

Brasil favorito. Alemanha sai do pódio

Apesar de ter entrado na competição com um inesperado empate frente à Suíça, o Brasil continua a ser o grande favorito para vencer o Mundial. Segue-se a Espanha e a França, que destronaram a Alemanha do pódio. Os actuais campeões do mundo surgem em quarto lugar, com a derrota frente ao México a penalizar a "mannschaft".

À frente de Portugal continuam as selecções da Bélgica, Argentina e Inglaterra, sendo que depois da selecção nacional surgem três países que arrancaram o Mundial com o pé-direito: Uruguai, Croácia e México.

A Estoril Sol Casinos também permite apostar naquele que será eleito o melhor jogador da competição e o que terminará com mais golos. O capitão da selecção portuguesa lidera os dois rankings de forma destacada. A aposta em Cristiano Ronaldo para melhor marcador paga 3,15 euros por cada um apostado, enquanto a cota para melhor jogador está em 5,7, menos de metade da de Messi (13).

Para Portugal ter hipóteses de vencer o Mundial, será fundamental obter um bom resultado no desafio frente a Marrocos, que tem início às 13:00. As casas de apostas atribuem um claro favoritismo à selecção de Fernando Santos, com a vitória a pagar 1,68 o valor investido. A cota do empate é de 3,7 e a vitória de Marrocos está nos 6,30, de acordo com a A Nossa Aposta.



Bet.pt



Betclic

Estoril Sol Casinos