O empate de Portugal frente ao Irão e o consequente apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo vai render à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pouco mais de 10 milhões de euros (12 milhões de dólares). Esse é o prize-money atribuído pela FIFA a todas as equipas qualificadas para esta fase.Se conseguir passar pelo Uruguai no próximo sábado, e garantir o acesso aos quartos-de-final, o prémio aumenta para 13,6 milhões de euros (16 milhões de dólares).