Portugal escapa à maior crise em 40 anos no sector vegetal da UE

Dados da Associação Europeia de Produtores de Fruta e Vegetais mostram que a seca prolongada que se verifica no continente europeu provocou a mais séria crise dos últimos 40 anos no sector vegetal da União Europeia. O Ministério português da Agricultura garante que o país não está a ser afectado.

Os efeitos decorrentes da prolongada seca que afecta o Continente europeu provocaram a mais séria crise em 40 anos no sector vegetal da União Europeia, sustenta em comunicado a Associação Europeia de Produtores de Fruta e Vegetais (PROFEL, na sigla em inglês).





O Ministério da Agricultura de Portugal afiança que esta crise não afectou o sector nacional hortofrutícola que, em 2017, até registou importantes aumentos de produção.





O comunicado citado pelo Euroactive (site especializado em assuntos europeus) refere que "o calor e o clima seco", que se prolongaram em Julho, tornaram muito séria a situação dos produtores de vegetais que não experimentaram nada parecido nos "últimos 40 anos".