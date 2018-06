Portugal ganhou a Marrocos com golo de Ronaldo

Com quatro pontos, Portugal, que na segunda-feira defronta o Irão, isolou-se, provisoriamente, na liderança do agrupamento. Irão, que segue em segundo com três pontos, e Espanha, que conquistou um ponto no empate contra Portugal, defrontam-se ainda hoje, enquanto Marrocos, com zero pontos, já está fora do Mundial 2018.



(Notícia actualizada às 14:57)

Ao segundo jogo Portugal conseguiu a primeira vitória no Mundial de 2018 que decorre na Rússia. A selecção nacional venceu por uma bola a zero a congénere marroquina, conquistando os três pontos em disputa, o que permite à equipa das quinas chegar aos quatro pontos na fase de grupos.A seleção portuguesa de futebol deu assim um passo importante rumo aos oitavos de final da prova ao garantir a vitória pela margem mínima na segunda jornada do Grupo B, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.O capitão Cristiano Ronaldo marcou aos quatro minutos, de cabeça, na sequência de um canto, o golo da formação das 'quinas', passando a contar quatro na prova, depois do 'hat-trick' à Espanha (3-3), na estreia. Tal como contra Espanha na primeira jornada, CR7 marcou logo a abrir o jogo.