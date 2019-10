Portugal lidera crescimento turístico na Europa

O Conselho Mundial do Turismo (WTTC) antecipa que a tendência vai manter-se este ano, com Portugal a crescer mais do dobro da média europeia.

Portugal é o país da Europa que está a registar o maior crescimento no setor do turismo. E segundo as estimativas do Conselho Mundial do Turismo e Viagens (na sigla em inglês WTTC - World Travel & Tourism Council) a tendência vai manter-se este ano com Portugal a registar um aumento de 5,33%, mais do dobro da média europeia (2,5%).





De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo WTTC , no ano passado Portugal registou um crescimento de 3,1%. Esta forte subida foi impulsionada também por mercados até agora não tradicionais como os Estados Unidos, Canadá, China e Brasil.