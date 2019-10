Portugal multiplica por 64 transações via Alipay na primeira semana de outubro

O gigante chinês dos pagamentos eletrónicos, o Alipay, divulgou que o volume de transações disparou nos sete dias que começaram no feriado nacional da China, o 1 de outubro. Portugal foi um dos territórios onde o volume mais cresceu.





As transações feitas em lojas fora da China, entre 1 e 7 de outubro, cresceram 10% quando comparadas ao mesmo período de 2018. Em Portugal, o volume aumentou 64 vezes no mesmo espaço temporal. Seguiram-se as Filipinas, embora a uma larga distância, pois superaram em 26 vezes a fasquia do ano anterior.



Em novembro, o Banco Comercial Português, cujo maior accionista é o grupo chinês Fosun, deu um novo passo para chegar aos turistas chineses que estão em Portugal. Depois de ter assinado um memorando de entendimento com a Alipay (que pertence à Alibaba) concretizou um contrato para lançar uma plataforma para facilitar o pagamento feito por chineses nas visitas a Portugal.



Já a loja da Arcádia no Alameda Shop & Spot, no Porto, foi a primeira em Portugal a ter instalado um terminal digital da Alipay, que é o sistema de pagamentos preferido pelos chineses, registando mais de 100 milhões de transações diárias.

Já o Japão e a Tailândia destacaram-se como os territórios onde o volume de transações foi maior. Em média, os gastos por utilizador cresceram 15% para cerca de 2.500 yuan, tendo a Europa sido a geografia onde a despesa por utilizador foi maior.