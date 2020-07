Portugal recebe final da competição "Empresa do Ano" da JAP

Portugal é o país organizador da 31.ª final da "Competição Empresa do Ano" da Junior Achievement Europe, que se realiza entre hoje e 24 de julho.

Esta competição, que é um concurso empresarial para jovens do ensino secundário, reúne jovens de 39 países, entre os quais a equipa portuguesa que se qualificou para esta final europeia. O objetivo, além de constituir "mini-empresas", é que os membros percebam diferenças e semelhanças entre as suas empresas e as empresas reais nos seus mercados, assim como terem noção do negócio como um todo e da conjugação com o desenvolvimento pessoal de cada um.





O evento realiza-se pela primeira vez de forma totalmente virtual e pode ser acompanhado pelo público através das plataformas de streaming (os links podem ser fornecidos, mediante demonstração de interesse).O evento conta com apresentação de Catarina Furtado e a participação de vários oradores, como João Marques da Costa (secretário de Estado Adjunto da Educação), Paolo Gentiloni (comissário europeu para a Economia) , Mariya Gabriel (comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude), Martin Kern (diretor do Instituto Europeu de Tecnologia) e Carlos Moedas (ex-Comissário Europeu), bem como mensagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas.

A Junior Achievement Portugal é uma organização sem fins lucrativos, que nos últimos 15 anos chegou a 400.000 alunos. É a congénere portuguesa da Junior Achievement, uma organização mundial de educação para o empreendedorismo.