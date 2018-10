Portugal regista segunda pior quebra da produção industrial na UE

A produção industrial em Portugal caiu 3,3% em Agosto, face ao mesmo mês do ano passado, o que representa o segundo pior desempenho entre os parceiros da União Europeia, a seguir à Dinamarca, onde a produção das fábricas deslizou 3,9%.





Estes países contrariaram a tendência da União Europeia e da Zona Euro, onde foram registadas subidas de 1,2% e 0,9%, respectivamente, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 12 de Outubro, pelo Eurostat.