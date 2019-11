Portugal sagra-se "tricampeão" mundial do turismo

Este ano, Portugal enfrentava a concorrência de Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dubai, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Quénia, Malásia, Maldivas, Maurícias, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, EUA e Vietname.Para além do prémio mais ambicionado, Portugal venceu em mais uma dezena de categorias, incluindo os prémios de "Melhor Destino City Break do Mundo" (Lisboa) "Melhor Destino Insular do Mundo" (Madeira) e "Melhor Atracção Turística do Mundo no segmento Aventura" (Passadiços do Paiva).A TAP foi eleita a melhor companhia aérea com destino para África e também para a América do Sul. Ainda no universo da TAP, a Up Magazine, venceu a categoria de melhor revista de bordo do mundo.O Olissippo Lapa Palace foi considerado o melhor hotel clássico do mundo e o Dunas Douradas Beach Club, em Almancil, ganhou na categoria de melhor resort de villas e golfe. A Parques de Sintra-Monte da Lua foi distinguida como melhor empresa de conservação da natureza.Também o Turismo de Portugal venceu, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de "Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo". Em 2016 Portugal tinha conquistado quatro prémios, número que aumentou para sete em 2017 e para 16 no ano passado.

Os World Travel Awards são atribuídos pelos profissionais do setor a uma escala mundial, desde 1993.

Em junho passado, Portugal foi distinguido pelos World Travel Awards como o melhor destino turístico europeu pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu na Madeira. No total, Portugal conquistou prémios europeus em 39 categorias, mais três distinções do que havia alcançado no ano passado.