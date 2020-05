Portugal suspende voos para Itália até 15 de junho

Os voos entre Portugal e Itália vão continuar suspensos até 15 de junho, refere um despacho de vários ministérios que foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Esta é já a quinta vez que o Governo decide prolongar o período de suspensão dos voos para Itália, o primeiro país europeu a ser afetado pela pandemia da covid-19.

Os voos estão suspensos desde 10 de março e o Governo considera que tendo em conta que a "situação pandémica em Itália ainda continua a merecer cuidados excecionais, verifica-se que persistem os motivos subjacentes à suspensão em apreço, pelo que se impõe uma nova prorrogação".

Continuam assim suspensos "todos os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privadas, com origem de Itália ou destino para Itália, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, excluindo da sua aplicação os voos das aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como de carácter humanitário ou emergência médica e as escalas técnicas para fins não comerciais".

A suspensão "não se aplica aos voos das aeronaves que integram ou venham a integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), e bem assim aos demais voos já anteriormente excluídos da sua aplicação".

O despacho entra hoje em vigor, sendo que a suspensão anteriormente em vigor terminou a 19 de maio.