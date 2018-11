How costly is your electricity or gas?





preço da electricidade por kilowatt-hora em Portugal fixou-se em 22,46 cêntimos no segundo semestre deste ano. O preço nacional fica assim ligeiramente acima da média da Zona Euro de 21,87 cêntimos.



O custo mais elevado registou-se na Dinamarca com 31,26 cêntimos e o mais baixo na Bulgária com 9 cêntimos. Em média, na União Europeia, 100 kWh custam 20 euros, sendo que 37% desse valor corresponde a impostos.



Na gás, Portugal era o quarto país com o preço mais caro no primeiro semestre. No final de 2017 era o terceiro. Neste caso, a Irlanda passou a ficar atrás de Portugal, mas a Dinamarca e a Holanda ultrapassaram. Ressalve-se que neste indicador ainda há países da União Europeia sem dados como é o caso da Finlândia, Grécia, Chipre e Malta.



O preço médio do gás na UE por 100 kWh é de seis euros, sendo que 27% desse valor vai para impostos. No primeiro semestre, Portugal foi o segundo país onde o preço do gás mais caiu (-1,8%), face ao primeiro semestre de 2017.

De acordo com o Eurostat, os consumidores portugueses continuam a pagar mais pelos impostos do que por aquilo que efectivamente consomem. O