Portugália não abdica de contestar primeiro processo da venda da Comporta

O consórcio de que a Portugália faz parte, e que foi o seleccionado inicialmente para ficar com os principais activos do fundo imobiliário da Herdade da Comporta, não assinou o compromisso de não litigância exigido pela Gesfimo para poder candidatar-se ao novo concurso, noticiou o Jornal Económico e confirmou o Negócios.

A Gesfimo considerava que a assinatura desta cláusula era uma condição essencial para a candidatura ao processo formal de venda dos dois principais activos do fundo da Comporta, que está agora em curso e que está a ser liderado pela Deloitte.

Contudo, os membros do consórcio que junta a Portugália, a Oakvest e a Sabina Estates não assinaram aquela cláusula. Não houve resposta por parte da comunicação da Portugália a este facto.

Este tinha sido o consórcio escolhido pela Gesfimo no procedimento que ocorreu no início deste ano para ficar com os activos de Grândola e de Alcácer do Sal. Mas o processo acabou por embater na assembleia de participantes, nomeadamente com a Rioforte, com 59%, e o Novo Banco, com cerca de 15%, a exigirem a avaliação das restantes duas propostas: uma pelo consórcio da Amorim Luxury com a Vanguard Properties; outra pelo príncipe francês Loius-Albert de Broglie.

Assim, foi pedido um processo formal de venda, cancelando as ofertas que tinham sido avançadas e eliminando a selecção do consórcio da Portugália como vencedor.



A Deloitte ficou a cargo do novo processo, e a Gesfimo, que gere o fundo imobiliário, impôs a assinatura da cláusula de não litigância em relação àquele primeiro procedimento como condição essencial para a candidatura ao concurso, para além da assinatura do habitual acordo de confidencialidade nestes concursos.



À partida, os dois outros candidatos aceitaram esta condição.

Processo até 20 de Setembro



Este novo concurso tinha esta condição para os anteriores candidatos, mas era aberta a novos investidores, sendo que a própria Deloitte tinha mandato para poder diligenciar junto de interessados para angariar ofertas.



Sejam os antigos ou novos investidores, a intenção é a de que o processo possa mesmo ficar fechado até 20 de Setembro, para que haja uma decisão pela assembleia-geral de participantes do fundo dia 28. Aí será feita uma recomendação à Gesfimo. Esta sociedade, que pertence à Espírito Santo Property, por sua vez detida pela insolvente Rioforte, é a responsável por decidir o vencedor, tendo contudo uma reduzida margem para ir contra a opinião dos participantes.