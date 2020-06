Portuguesa Saphety ganha super negócio no Brasil

Chama-se SaphetySync a solução tecnológica portuguesa escolhida pela Vércer, "joint venture" criada pela GS1 Brasil e APAS – Associação Paulista de Supermercados, "após um longo processo de seleção que envolveu empresas de todo o mundo", enfatiza a Saphety, em comunicado.

A tecnológica lusa não quis revelar o valor deste negócio, sendo que o acordo celebrado com a Vércer tem a duração de cinco anos.

A Saphety vai dar suporte aos serviços de gestão e sincronização de dados entre parceiros comerciais em todo o território brasileiro, permitindo à Vércer, através da SaphetySync, "a criação de um banco de dados com até 430 características e informações específicas por cada produto, bem como de um banco de imagem em alta resolução fundamental para acelerar a capacidade de resposta das empresas de retalho brasileiras às dinâmicas do mercado", explica a empresa.

A GS1 é responsável pela padronização de informação de produtos e bens comercializados pelo sector do retalho a nível mundial, possibilitando a sua identificação nomeadamente através de códigos de barras.

"Os padrões de identificação da GS1 são hoje utilizados em mais de 150 países e melhoram a eficiência, segurança e visibilidade das cadeias de abastecimento em canais físicos e digitais em mais de 20 setores", realça a Saphety, adiantando que "1,5 milhões de empresas utilizam estes padrões e realizam através destes um total de seis mil milhões de transações diárias, garantindo uma linguagem única entre sistemas e processos em todo o mundo".

Só no Brasil, acrescenta, a GS1 conta "com mais de 58 mil associados, sendo que a cadeia de abastecimento no país conta hoje com um registo centralizado de 45 milhões de produtos".

"Estamos muito orgulhosos com este acordo, que vai disponibilizar à Vércer a melhor solução tecnológica a nível mundial para concretizar a sua missão. O mercado brasileiro obtém um serviço único com o selo e a garantia de qualidade colocados à disposição por uma entidade independente como a Vércer, cuja missão é introduzir as melhores práticas na cadeia de valor, suportadas pela tecnologia Saphety, uma referência global nesta área", afirma Rui Fontoura, CEO da Saphety.

Já Farias de Sousa, CEO da Vércer, considera que "as empresas de retalho não conseguem ter, hoje, um produto com dados completos, precisos e, principalmente, atualizados nos processos na cadeia de abastecimento", pelo que o trabalho da empresa que dirige "consiste em fazer a captura dos dados a partir dos produtos físicos e lançá-los num registo baseado numa plataforma na ‘nuvem’".

Resultado: "A Vércer vai ajudar o mercado a ter informações certificadas e garantir que todos os canais do retalho, físico ou ‘e-commerce’, possam usar todas as informações ou atributos dos produtos", conclui.

A Saphety foi adquirida pela sua equipa de gestão à Sonae, em março do ano passado, com o apoio da capital de risco Oxy Capital.

Fundada no ano 2000, a Saphety apresenta-se como líder de mercado em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas.

Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, garante que as suas soluções chegam atualmente a 38 países e a sua carteira de clientes conta com mais de sete mil empresas.