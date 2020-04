A empresa de Vila Nova da Rainha reforçou a sua operação no mercado veterinário com a aquisição da participada da Ascenza (antiga Sapec Agro), grupo detido pela “private equity” internacional Bridgepoint Capital.

Fabricante de pré-misturas medicamentosas para a alimentação animal, leites de substituição, pré-mistura de aditivos e alimentos complementares, a Vetlima conta agora com o portefólio da Sapec Vet, que produz medicamentos veterinários ectoparasiticidas para animais de produção e companhia, produtos antiparasitários, entre outros, que "voltam a estar disponíveis no mercado", sublinha a empresa.



Sem revelar o valor da transação nem os indicadores económico-financeiros quer da adquirente quer da adquirida, a Vetlima enfatiza que esta operação "reforça o seu compromisso de alargamento da oferta, mas também pela mensagem positiva que pretende passar para todos os seus clientes e parceiros, que, apesar dos tempos complicados que a economia nacional enfrenta", a empresa "pretende continuar a crescer, a investir e a trabalhar mais e melhor a cada dia para que juntos todos consigamos superar rapidamente as atuais adversidades".

Quatro anos depois de ter comprado o negócio agroquímico da Sapec, por cerca de 456 milhões de euros, e ter entretanto redenominado a Sapec Agro para Ascenza, a "private equity" internacional Bridgepoint decidiu vender uma das suas participadas, a Sapec Vet, à Vetlima, empresa portuguesa que opera no mercado veterinário há mais de 40 anos."O acordo entre as duas empresas foi oficializado no dia 7 de abril de 2020, após vários meses de negociação e inclui a aquisição de todos os ativos da divisão da Sapec Vet, nomeadamente as suas marcas, autorizações de venda, portefólio de produtos e’ know how’ de produção", revela a Vetlima, em comunicado.