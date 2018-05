Portugueses estão a comprar telemóveis mais caros e de maior dimensão

No primeiro trimestre de 2018 registou-se uma tendência na população portuguesa de compra de telemóveis de maior dimensão e de maior valor, de acordo com a Gfk.

Os portugueses compraram telemóveis de maior dimensão e de maior valor durante o primeiro trimestre de 2018. Uma tendência que se repetiu também no ano passado, isto devido ao "crescimento do preço médio dos telemóveis adquiridos, impulsionado pela escolha de ecrãs maiores", segundo o comunicado da Gfk.





Os primeiros três meses do ano registaram uma subida do preço médio dos telemóveis em 16% face a mesmo período do ano passado. O facto de os portugueses estarem a preferir smartphones premium, assim como a comprar assessórios utilizáveis no corpo (wearables), contribuiu para que o sector das telecomunicações registasse "um aumento assinalável de 19,8% em valor, face ao mesmo período do ano anterior", o que representa um montante de 231 milhões de euros. Foi o sector que mais cresceu no primeiro trimestre de 2018, de acordo com os dados recolhidos pela empresa de estudos de mercado.