Portugueses gastaram mais de mil milhões no estrangeiro durante o Verão

Este ano as importações (idas de residentes para o estrangeiro) de viagens e turismo até Agosto atingiram os 3.063 milhões de euros - um aumento de 8% (+222 milhões de euros) face aos 2.841 milhões de euros registados nos primeiros oito meses de 2017.



No total do ano passado as importações ultrapassaram pela primeira vez os quatro mil milhões de euros, fixando-se em 4.297 milhões de euros. Com o ritmo actual as importações caminham para perto dos cinco mil milhões de euros.

Sem surpresas, a maior parte do montante gasto e das operações efectuadas concentraram-se em Agosto, mês que tradicionalmente é reservado para férias. Nesse mês os cartões portugueses registaram 7,7 milhões de operações no estrangeiro, atingindo os 384 milhões de euros. Este é o valor mais elevado de sempre num só mês.Quanto aos destinos, a maior parte das compras realizaram-se no Reino Unido (22%), Espanha (18%) e na Holanda (14%). Em termos de montantes, o país que mais "recebeu" foi Espanha - 25% do montante total de compras efectuadas no estrangeiro com cartões emitidos em Portugal ficou em território espanhol. Segue-se o Reino Unido com 20% e França com 11%.Os números do Banco de Portugal sobre a evolução do turismo também sinalizam que Portugal caminha para novos recordes tanto cá dentro como lá fora