Portugueses já usam mais o telemóvel do que computador para aceder à Internet

O telemóvel já é o meio mais utilizado pelos portugueses para aceder à Internet, destronando o computador pessoal (PC), refere o Bareme Internet, estudo efectuado pela Marktest.

"Pela primeira vez a utilização da Internet via telemóvel (57,9%) ultrapassou a utilização por PC (55,2%), confirmando a tendência de aumento de quota dos utilizadores destes dispositivos", refere o estudo efectuado com base num inquérito a mais de 6 mil pessoas.

A evolução dos resultados deste estudo mostra bem como o acesso à internet através de dispositivos móveis ganhou força ao longo dos últimos anos em Portugal, em linha com a tendência a nível global.

Em 2010 apenas 10% dos portugueses acediam à Internet através de telemóvel, enquanto no PC a taxa estava próxima dos 60%. A utilização do computador pessoal para aceder à Internet tem vindo a descer de forma ligeira desde 2012, enquanto através de telemóvel tem vindo a crescer de forma acentuada.

Quanto aos tablet, a taxa de utilização para aceder à Internet cresceu até próximo dos 30% em 2016, tendo vindo a recuar nos últimos anos até aos actuais 19,1%.





Os dados do Bareme Internet mostram ainda que 9,3% dos portugueses usam a Internet através da TV e 5,8% pela consola de jogos. "Estes valores evidenciam um maior crescimento em termos absolutos no telemóvel, seguido da TV e da consola, em detrimento do PC e tablet, tendência que se vem configurando nos anos anteriores", refere o estudo.

Quanto à utilização da Internet, voltou a aumentar, tendo atingido um máximo de 70,9%.