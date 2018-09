Pousadas de Portugal anunciam projecto de um milhão de euros para reabrir Pousada de Setúbal

As Pousadas de Portugal anunciaram esta quinta-feira, 27 de Setembro, um projecto para reabrir a Pousada de Setúbal no Forte de S. Filipe, que supõe um investimento de cerca de um milhão de euros.

O projecto de renovação vai duplicar a capacidade dos quartos, com a ampliação total para 35 unidades, quando originalmente disponibilizava apenas 16.

"Para garantir o pleno funcionamento desta unidade, o PHG [Pestana Hotel Group] acrescentará 10 postos de trabalho aos 15 já estabelecidos que, por ocasião da suspensão da actividade de Pousada de Portugal, tinham sido reconduzidos para outras unidades da rede", acrescenta o comunicado da empresa.

A Pousada de Setúbal suspendeu a sua actividade em 2014, devido a problemas de instabilidade na encosta da Serra da Arrábida, entretanto em fase de resolução pela Câmara Municipal de Setúbal.

"A concretização deste projecto é a realização da visão que temos para a marca Pousadas de Portugal, ao contribuir para a dinamização da economia local de uma região em franco crescimento, não só através do reforço da capacidade hoteleira, mas também, com a criação de postos de trabalho", referiu o presidente das Pousadas de Portugal, Luís Castanheira Lopes, durante a apresentação do projecto, citado no comunicado.